Son Dakika Haberleri: Sivasspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı
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Sivasspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

6 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı.

Sivasspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı, System.String[]

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor- Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı.

Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda 15 Kasım Pazar günü saat 16.30'da oynanacak karşılaşmanın biletlerinin www.passo.com.tr adresinden, Passo Mobil APP ve stadyumun güney kale arkası tribünü (8 nolu giriş) önündeki Passolig kart gişelerinde satışa sunulduğu bildirildi.

Maç biletlerini Passolig kartlarına yüklemek isteyen taraftarların gişelerde yoğunluk yaşanmaması için www.passo.com.tr adresinden yapmaları istendi.

Bilet fiyatlarının, 1. kategori (VIP) 65, 2. kategori (maraton) 49, 3. kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 32,50 lira ve misafir takım için 42 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

Fenerbahçe, Sivasspor, Kale, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:14 Kaynak: AA
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