Sivasspor, Fenerbahçe'nin 'Kadıköy belalısı' oldu! - Son Dakika

Fenerbahçe ile DG Sivasspor Süper Lig'in 4. haftasında 1-1 berabere kaldı. Sivasspor, Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de oynadığı son 3 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takım Fenerbahçe'nin golü 23. dakikada Bright Osayi-Samuel'den geldi. Yiğidolar'ın golünü ise 45. dakikada penaltıdan Pedro Henrique attı.
1-1'lik skorun ardından Sivasspor, Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de oynadığı son 3 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Söz konusu maçlarda Sivasspor rakibine 5 gol atarken, kalesinde ise 3 gole engel olamadı.
Sivasspor ile Fenerbahçe arasında Kadıköy'de oynanan son 3 maçta alınan sonuçlar şöyle:
Fenerbahçe-Sivasspor: 1-2 (2019-2020 sezonu)
Fenerbahçe-Sivasspor: 1-2 (2020-2021 sezonu)
Fenerbahçe-Sivasspor: 1-1 (2021-2022 sezonu)
(Oğuzhan Sarzep/İHA)
Kaynak: İHA
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