Sivasspor finale kenetlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor finale kenetlendi

10.05.2022 13:49
Sivasspor finale kenetlendi

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı Sivas'ta yaşanıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı Sivas'ta yaşanıyor. Yiğido, finale çıkarsa tarihinde bir ilke imza atmış olacak.

Akdeniz temsilcisi Alanyaspor'u yarı finalin ilk ayağında 2-1 mağlup eden DG Sivasspor, yarın rövanş maçında rakibini geçip finale çıkma hayalini kuruyor. Kırmızı-beyazlılar, rakibi karşısında beraberlik ve galibiyet aldığı taktirde tarihinde ilk kez finale çıkacak.

SİVASSPOR'A BERABERLİK YETİYOR

20 Nisan'da Alanya'da oynanan Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçını, Sivasspor 2-1 kazanmıştı. Kerem Atakan'ın son anlardaki golüyle galibiyete uzanan Yiğido, yarın akşam sahaya avantajlı çıkacak. Beraberlik bile final bileti için Yiğido'ya yetiyor. Alanya'nın tek farklı galibiyetlerinde karşılaşma uzatmaya gidecek. Alanya, 2 ve daha farklı skorla kazanırsa tur atlayacak.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor finale kenetlendi
Sivasspor finale kenetlendi

YORUMLAR
500
Sivasspor ile Alanyaspor final için sahaya çıkacak Sivasspor ile Alanyaspor final için sahaya çıkacak Çalımbay'ın aklı kupa maçında: 'Finale kalacağız!' Çalımbay'ın aklı kupa maçında: 'Finale kalacağız!'

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivasspor finale kenetlendi - Son Dakika


Son Dakika
16:20 Gezi davasında 8 sanığın tutukluluklarına yapılan itiraz reddedildi
16:16 Çin'de bir kadın ve köpeği bir ay boyunca 1 metrekarelik telefon kulübesinde karantinada kaldı!
16:15 Oyun oynarken başına mermi isabet etmişti! 10 yaşındaki çocuk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı
16:09 Benzine 78 kuruş zam geldi! İstanbul'da litre fiyatı 21,13 liraya ulaştı
16:03 TFF'nin Trabzonspor kararına Fenerbahçe'den sert açıklama
12:44 Asgari ücretli son zamlarla 354 simit kaybetti: 1417 simit alabilecekken şimdi 1063'e düştü
15:59 Dün tutuklanan Furkan Vakfı Başkanı Kuytul, Patnos Cezaevi'ne sevk edildi! Avukatı: Bu sevk değil sürgün
15:58 Bekçilerin kimlik sorduğu mahalle sakinleri arasında arbede çıktı: İki kişiye 1600'er lira para cezası kesildi
15:53 Sosyal medyada gündem oldu! Kısmeti açılsın diye arkadaşının nişan kurdelesini yedi
15:53 Polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıda bombaları getirmekle suçlanan Suriyeli: Bu olay benim üzerime yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 16:35:00. #1.12#
SON DAKİKA: Sivasspor finale kenetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement