Sivasspor, Galatasaray'ı yenmek istiyor! - Son Dakika
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Sivasspor, Galatasaray'ı yenmek istiyor!

24.02.2022 10:46
Sivasspor, Galatasaray'ı yenmek istiyor!

Kadınlar Süper Ligi B Grubu 12. hafta maçında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Sivasspor'da Teknik Direktör Nevzat Ercanlı, "Mazeretimiz yoktur.

Kadınlar Süper Ligi B Grubu 12. hafta maçında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Sivasspor'da Teknik Direktör Nevzat Ercanlı, "Mazeretimiz yoktur. Maça çok iyi konsantre olduk. Galatasaray'ı buradan eli boş göndereceğiz" dedi.

Kadınlar Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sivasspor, ligin 12. haftasında sahasında karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam ediyor. Yapılan antrenman öncesi İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Nevzat Ercanlı, Galatasaray maçından galibiyetle ayrılmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi. Ercanlı, "Galatasaray maçı hazırlıklarımız son sürat devam ediyor. 15 günlük aramız vardı ve bu arayı çok iyi değerlendirdik. Son transferimiz de katıldı aramıza. İnşallah maç gününe kadar hazır olur ve kendisinden faydalanırız. Oynadığımız son maç Dudullu istemediğimiz bir sonuçla bitti. Biz istediğimiz puanı alsaydık şuanda iyi konumdaydık. Dudullu'yu yenseydik 7. sıraya çıkacaktık 10 puanımız olacaktı. Hazırlıklarımız çok iyi gidiyor, ekip olarak hazırız. Mazeretimiz yoktur. Maça çok iyi konsantre olduk. Ekip olarak iyiyiz, sakatımız da yoktur. Başkanımız da sağ olsun gerekli transferleri yaptılar. Mazeretimiz yoktur, inşallah Galatasaray'ı buradan eli boş göndereceğiz. Biz çocuklarımıza güveniyoruz. İnşallah Sivasspor olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve sahadan galip ayrılacağız" dedi.

"TRANSFERİMİZ DEVAM EDECEK"

Transfer çalışmaları ile ilgili yöneltilen soruya ise Ercanlı, "Transferimiz devam edecek, çünkü 2 tane mevkiide eksiğimiz var. Gidenler oldu, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Uyum süreci ve sakatlıklar vardı. Ligde devre oldu, bu çocuklarımızın takıma uyumlarında sıkıntı yaşandı. Maçlarda kendilerinden faydalanamadık ve gittiler. Yeni gelen arkadaşlarımız da takıma uyum sağladılar. Şu anda iyi bir birlikteliğimiz var" yanıtını verdi.

"TARAFTAR BİZİ YALNIZ BIRAKMASIN"

Ercanlı, son olarak hafta sonu Galatasaray ile oynayacakları maça tüm Sivaslıları davet ederek, "Takım şu anda formda, maça da hazırız. Maçlarımız stadyumun oradaki sahada oynanacak. Tüm Sivas halkımızı Galatasaray maçına bekliyoruz. Bizleri yalnız bırakmasınlar, çünkü bizim açımızdan çok önemli bir maç" diye konuştu.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Nevzat Ercanlı ve yardımcıları nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. İdman koşu ile başladı, daha sonra ısınma hareketleri yapan kırmızı-beyazlı ekip, topla beraber istasyon çalışması ile antrenmanı sürdürdü. İdman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. Sivasspor bugün yapacağı idmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.

(Oğuzhan Sarzep - Volkan Kaplan-İHA)

Sivasspor, Galatasaray'ı yenmek istiyor!
Sivasspor, Galatasaray'ı yenmek istiyor!
Sivasspor, Galatasaray'ı yenmek istiyor!
Sivasspor, Galatasaray'ı yenmek istiyor!
Sivasspor, Galatasaray'ı yenmek istiyor!
Sivasspor, Galatasaray'ı yenmek istiyor!
Sivasspor, Galatasaray'ı yenmek istiyor!
Sivasspor, Galatasaray'ı yenmek istiyor!
Sivasspor, Galatasaray'ı yenmek istiyor!
Sivasspor, Galatasaray'ı yenmek istiyor!
Sivasspor, Galatasaray'ı yenmek istiyor!
Sivasspor, Galatasaray'ı yenmek istiyor!
Sivasspor, Galatasaray'ı yenmek istiyor!

YORUMLAR
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İhlas Haber Ajansı, Galatasaray, Sivasspor, Sivas, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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