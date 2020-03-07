Sivasspor, Galatasaray karşılaşması hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor, Galatasaray karşılaşması hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Sivasspor, Galatasaray karşılaşması hazırlıklarını tamamladı

7 saat önce

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor, Galatasaray karşılaşması hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.


Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray, yarın saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mete Kalkavan görev yapacak.

Galatasaray, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:04 Kaynak: AA
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