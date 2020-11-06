- Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

SİVAS - DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında dün akşam sahasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 2-0 mağlup eden Sivasspor, ara vermeden pazar günü evinde oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Karabağ maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınma koşusuyla idmana başladı. Ardından 2 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Sivasspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 8. hafta maçında 8 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.