Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ligin 25'inci haftasında pazar günü sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]
SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ligin 25'inci haftasında pazar günü sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ve 48 puanla 4'üncü sırada yer alan Demir Grup Sivasspor, ligin 25'inci haftasında pazar günü sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleşen antrenman düz koşu ile başladı. Futbolcular daha sonra açma-germe ve ısınma hareketleri yaptı. Ardından dar alanda pas çalışması yapan futbolcular, çift kale maçla idmanı tamamladı.

VALİ AYHAN'DAN ZİYARET

Kırmızı-beyazlıların tesislerini ziyaret eden Sivas Valisi Salih Ayhan, antrenmanı da takip etti. Futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen Ayhan, oyuncularla bir süre sohbet etti. Sivasspor'un Galatasaray maçından iyi futbolla galip ayrılacağına inandığını belirten Ayhan, "Hem şehir hem de biz sizlere inanıyoruz. Son 2 haftada iyi bir çıkış yakaladık. Bu bir güven ve moral verdi. Bu maçı aldığımız takdirde şampiyonluğun en büyük adayı olacağız. Benim için en heyecanlı maçlardan birisi olacak. İzleyemeye bile cesaretim yok gibi. Takımın morali, motivasyonu, gücü, iradesi ve şehrin inanmışlığı bizi çok daha diri tutuyor. Size inanıyoruz ve güveniyoruz" dedi.

Vali Ayhan, tüm şehrin Demir Grup Sivasspor'un yanında olduğunu vurgulayarak, "Sizlerin başarısı şehirde çok büyük heyecan oluşturuyor. Sivas'ın ülke gündemine taşınmasında ve şehrin tanıtımında çok büyük katkınız var. Biz inandık; o sene bu sene" diye konuştu.

Vali Ayhan, ziyareti sırasında futbolculara baklava da ikram etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan görüntüler

Vali Salih Ayhan'ın ziyareti

Vali Ayhan ile futbolcuların sohbeti


- Ayhan
Galatasaray, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:00 Kaynak: DHA
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