Sivasspor - Galatasaray maçı öncesi Yeni 4 Eylül Stadyumu'nun çimlerine 'solaryumlu' bakım - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor - Galatasaray maçı öncesi Yeni 4 Eylül Stadyumu'nun çimlerine 'solaryumlu' bakım - Son Dakika Spor

Sivasspor - Galatasaray maçı öncesi Yeni 4 Eylül Stadyumu'nun çimlerine 'solaryumlu' bakım

6 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor'un karşılaşmalarını oynadığı 27 bin 532 kapasiteli Yeni 4 Eylül Stadyumu çimlerinin daha kaliteli olması için özel bir cihazla her gün suni güneş ışığı veriliyor.

Sivasspor - Galatasaray maçı öncesi Yeni 4 Eylül Stadyumu'nun çimlerine 'solaryumlu' bakım, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor'un karşılaşmalarını oynadığı 27 bin 532 kapasiteli Yeni 4 Eylül Stadyumu çimlerinin daha kaliteli olması için özel bir cihazla her gün suni güneş ışığı veriliyor.


Kış mevsiminin çetin geçmesi nedeniyle zarar gören stadyum çimlerine "yeşil sahaların solaryumu" olarak adlandırılan suni güneş ışığı panelleri yerleştirildi.


Stadyumda güneş ışığını az alan ve kökleşme sürecinde yeterince uzamayan çimlerin olduğu bölgeler tespit edilerek, bu bölgelere belirlenen oranda ışık veriliyor.


Suni ışık verme çalışmaları stadyum zemini istenilen kaliteye gelene kadar devam edecek.

4 Eylül Stadyumu, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:54 
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