Sivasspor, Galatasaray maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivasspor, Galatasaray maçına hazır - Son Dakika

Sivasspor, Galatasaray maçına hazır

6 saat önce

Sivasspor, Galatasaray ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sivasspor, Galatasaray maçına hazır, System.String[]

Sivasspor, Galatasaray ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde başlayan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor ile Galatasaray Süper Lig'in 25. hafta maçında yarın saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadele hakem Mete Kalkavan görev yapacak.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Lütfullah Bilgin, Galatasaray, Sivasspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 07:40 Kaynak: İHA
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