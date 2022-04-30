SPOR Sivasspor, Galatasaray maçına hazır - Son Dakika

Sivasspor, Galatasaray maçına hazır

SİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor, deplasmanda yarın onyayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35'inci hafta maçında deplasmanda yarın Galatasaray ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Sivasspor bugün havayolu ile İstanbul'a giderek kampa girecek.

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 20.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Mücadelede hakem Kadir Sağlam görev yapacak.