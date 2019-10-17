Sivasspor, Galatasaray maçına hazır - SİVAS
1 saat önce
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 07:34 Kaynak: AA
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
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