Sivasspor - Galatasaray maçının hakemi açıklandı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor - Galatasaray maçının hakemi açıklandı! - Son Dakika Spor

Sivasspor - Galatasaray maçının hakemi açıklandı!

6 saat önce

Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Sivasspor - Galatasaray maçının hakemi açıklandı!, System.String[]

Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.


Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:


6 Ocak Cuma:


20.00 Beşiktaş- MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler


7 Ocak Cumartesi:


14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor- İttifak Holding Konyaspor: Cüneyt Çakır


17.00 Gaziantep FK- Trabzonspor: Halis Özkahya


17.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık


20.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor: Zorbay Küçük


8 Ocak Pazar:


13.30 Kasımpaşa- Hes Kablo Kayserispor: Hüseyin Göçek


16.00 Çaykur Rizespor- Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan


19.00 Demir Grup Sivasspor- Galatasaray: Mete Kalkavan


9 Ocak Pazartesi:


20.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

Galatasaray, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:47 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray, Manisa FK'nin 15 yaşındaki oyuncusu Efe Kansız'ı kadrosuna kattı
Galatasaray'da Lemina, sakatlığını atlatıp takımla çalıştı Anderlecht, Loris Karius'a talip oldu Annesi felç geçiren Cristiano Ronaldo'dan ilk açıklama: Şu anda durumu stabil

Son Dakika Haberleri
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları
18:13 Fındığın faydaları nelerdir? Fındık neye iyi gelir
18:13 Karabaş otu faydaları nelerdir? Karabaş otu çayı neye iyi gelir?
18:13 İğdenin faydaları nelerdir? İğde neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 19:30:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivasspor - Galatasaray maçının hakemi açıklandı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]