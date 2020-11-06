Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

06.11.2020 14:27

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana ısınmayla başlayan futbolcular, daha sonra top kapma, pas ve pres çalıştı.

Futbolcular, yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda dün oynanan Karabağ maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenileme çalışması yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girecek.

Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray, 8 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig, Teknik Direktör, Galatasaray, Sivasspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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