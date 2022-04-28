Sivasspor'da Galatasaray hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Sivasspor'da Galatasaray hazırlıkları sürüyor

28.04.2022 20:40
Sivasspor'da Galatasaray hazırlıkları sürüyor

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı idmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çalışmayla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

(Oğuzhan Sarzep - Mustafa Kurtulan - İHA)

Sivasspor'da Galatasaray hazırlıkları sürüyor
Sivasspor'da Galatasaray hazırlıkları sürüyor
Sivasspor'da Galatasaray hazırlıkları sürüyor
Sivasspor'da Galatasaray hazırlıkları sürüyor
Sivasspor'da Galatasaray hazırlıkları sürüyor
Sivasspor'da Galatasaray hazırlıkları sürüyor

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Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıkların sürdürdü Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıkların sürdürdü

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sivasspor'da Galatasaray hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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