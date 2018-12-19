Sivasspor, Galatasaray Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü
2 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında deplasmanda Galatasaray
ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor
karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Düz koşuyla başlayan antrenman ısınma hareketleriyle devam etti. Futbolcular antrenmanı yarı sahada çift kale maçla sonlandırırken, antrenmanda hafif sakatlığı bulunan Ziya Erdal
takımdan ayrı düz koşu yaptı. Teknik direktör Hakan Keleş antrenmanda futbolcu Emre Kılınç
ile yakından ilgilendi. - Sivas
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:12 Kaynak: DHA
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