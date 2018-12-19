Son Dakika Haberleri: Sivasspor, Galatasaray Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

Sivasspor, Galatasaray Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

2 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Sivasspor, Galatasaray Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Düz koşuyla başlayan antrenman ısınma hareketleriyle devam etti. Futbolcular antrenmanı yarı sahada çift kale maçla sonlandırırken, antrenmanda hafif sakatlığı bulunan Ziya Erdal takımdan ayrı düz koşu yaptı. Teknik direktör Hakan Keleş antrenmanda futbolcu Emre Kılınç ile yakından ilgilendi. - Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:12 Kaynak: DHA

Sivasspor, Galatasaray, Spor
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