Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana ısınmayla başlayan futbolcular, top kapma, pas ve pres çalıştı. Taktik ağırlıklı idman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray, yarın saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Diğer yandan, futbolcular Erdoğan Yeşilyurt ve Kerem Atakan Kesgin'e antrenmanın ardından doğum günü sürprizi yapıldı.

İki futbolcu, kendileri için hazırlanan doğum günü pastasının üzerindeki mumları üfledikten sonra, takım arkadaşlarının tebriğini kabul etti.