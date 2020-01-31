Sivasspor, Gaziantep'e gitti - Son Dakika
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Sivasspor, Gaziantep'e gitti

6 saat önce

Süper Lig'in lideri Sivasspor, deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maç için Gaziantep'e hareket etti.

Sivasspor, Gaziantep'e gitti, System.String[]

Süper Lig'in lideri Sivasspor, deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maç için Gaziantep'e hareket etti.


Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak Sivasspor, kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından öğleden sonra Sivas'tan ayrılarak kara yoluyla Gaziantep'e gitti. Kırmızı-beyazlı ekip yarın Gaziantep'te yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.


Gaziantep FK ile Sivasspor, pazar günü saat 16.00'da Kalyon Stadyumu'nda mücadele edecek. Müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. - SİVAS

Sivasspor, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:47 Kaynak: İHA
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