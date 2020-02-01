Sivasspor, Gaziantep FK maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor, Gaziantep FK maçına hazır - Son Dakika Spor

Sivasspor, Gaziantep FK maçına hazır

6 saat önce

Süper Lig'in lideri Sivasspor, Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sivasspor, Gaziantep FK maçına hazır, System.String[]

Süper Lig'in lideri Sivasspor, Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Gaziantep FK Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, iki grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla Gaziantep maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanın ardından Gaziantep Sivasspor Futbol Okulu sporcuları, takımı ziyaret ederek futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.


Gaziantep FK ile DG Sivasspor, ligin 20. hafta maçında yarın saat 16.00'da Kalyon Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadele hakem Arda Kardeşler görev yapacak.


Skuletic ilk antrenmanına çıktı


Diğer yandan dün Sivasspor'a transfer olan Sırp forvet Petar Skuletic, takımla beraber ilk antrenmanına çıktı. Yapılan idmanda yer alan Skuletic, antrenman öncesi takım arkadaşlarıyla tanışarak kaynaştı. - GAZİANTEP

Sivasspor, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:56 Kaynak: İHA
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