Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK maçına hazır

Demir Grup Sivasspor ile Gaziantep FK, yarın saat 13.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.

Süper Lig'in 18'inci haftasının açılış maçında yarın sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

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