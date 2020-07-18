Sivasspor, Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Sivasspor, Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Süper Lig'in 33. Haftasında sahasında karşılaşacağı Gençlerbirliği mücadelesinin hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor, Süper Lig'in 33. Haftasında sahasında karşılaşacağı Gençlerbirliği mücadelesinin hazırlıklarını tamamladı.


Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de başladı ve 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçın hazırlıklarını tamamladı. Yiğidolar, antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - SİVAS

Lütfullah Bilgin, Gençlerbirliği, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 14:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor, Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor
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İkna yöntemiyle teslim olan Salih Müslüm'ün yeğeninin emniyetteki fotoğrafı ortaya çıktı
13:22
Yerli otomobil TOGG garajdan çıktı! Gözler, Erdoğan'ın da katılacağı temel atma törenine çevrildi
12:44
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