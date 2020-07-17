Sivasspor, Gençlerbirliği maçına hazırlanıyor

Süper Lig'in 33. hafta maçında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak DG Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor.



Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.



Sakatlığı bulunan Barış Yardımcı ise fizyoterapist eşliğinde ayrı olarak çalıştı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.



Sivasspor ile Gençlerbirliği, 19 Temmuz Pazar günü 21.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak. - SİVAS