Sivasspor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak

Sivas ekibinde orta saha oyuncusu Hakan Arslan da kırmızı kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

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