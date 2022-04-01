Sivasspor, Giresun'dan galibiyetle dönmek istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor, Giresun'dan galibiyetle dönmek istiyor

01.04.2022 10:48
Sivasspor, Giresun'dan galibiyetle dönmek istiyor

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaşacağı GZT Giresunspor ile ligde 2. kez rakip olacak.

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaşacağı GZT Giresunspor ile ligde 2. kez rakip olacak.

Giresunspor ile Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 2. kez karşı karşıya gelecek. İki takım son olarak ligin ilk yarısında Sivas'ta karşılaştı ve mücadele 0-0 sona erdi.

Giresunspor ile Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Aksu olacak.

(Oğuzhan Sarzep-İHA)

Sivasspor, Giresun'dan galibiyetle dönmek istiyor
Sivasspor, Giresun'dan galibiyetle dönmek istiyor

YORUMLAR
500
Sivasspor'da Giresun mesaisi Sivasspor'da Giresun mesaisi Sivasspor kafilesi Giresun'a gitti Sivasspor kafilesi Giresun'a gitti

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivasspor, Giresun'dan galibiyetle dönmek istiyor - Son Dakika


Son Dakika
10:59 CHP'li Tanju Özcan, gönlünde yatan cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı!
10:56 Çeçen lider Kadirov'un Ukrayna yalanı ortaya çıktı! Benzincideki görüntüsü her şeyi kanıtladı
10:50 Cinsel içerik üretmek için işlerinden ayrıldılar! Yeni evli çiftin aylık kazancı dudak uçuklattı
10:44 CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasından video paylaştı
10:42 Dondurucuda saklamış! Kürtaj karşıtı aktivistin evinde 5 fetüs bulundu!
10:23 Sokak hayvanlarıyla ilgili sözleri tepki çekmişti! Twitter'da boykot edilen Yeşim Salkım'dan sert yanıt: Aklınızı başınıza devşirin
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
10:12 Öğretmen sevgilisini 5.5 milyon lira dolandırmıştı, 'Dolapçı Adem'in yeni mağdurları ortaya çıktı: Tam 12 mağduru var
10:11 Kadıköy'de yaşlı teyze, 2 genç kızı göbeği açık kıyafeti yüzünden uyardı! Olay sosyal medyada gündem oldu
10:05 Lüks cipte hayatına son vermek istedi, polis camı kırıp kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 11:05:49. #1.13#
SON DAKİKA: Sivasspor, Giresun'dan galibiyetle dönmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement