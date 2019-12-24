Sivasspor-Göztepe maçının biletleri satışa çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivasspor-Göztepe maçının biletleri satışa çıktı - Son Dakika

Sivasspor-Göztepe maçının biletleri satışa çıktı

6 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor-Göztepe maçının biletleri satışa çıktı.

Sivasspor-Göztepe maçının biletleri satışa çıktı, System.String[]

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor-Göztepe maçının biletleri satışa çıktı.

Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda 29 Aralık Pazar günü saat 14.00'de oynanacak karşılaşmanın biletlerinin www.passo.com.tr adresinden, Passo Mobil APP ve stadyumun güney kale arkası tribünü (8 nolu giriş) önündeki Passolig kart gişelerinde satışa sunulduğu bildirildi.

Maç biletlerini Passolig kartlarına yüklemek isteyen taraftarların gişelerde yoğunluk yaşanmaması için www.passo.com.tr adresinden yapmaları istendi.

Bilet fiyatlarının 1. kategori (VIP) 54, 2. kategori (maraton) 27.50, 3. kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 13,50 lira ve misafir takım için 17.50 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

Sivasspor, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:40 Kaynak: AA
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