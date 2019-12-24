Sivasspor-Göztepe maçının biletleri satışta - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor-Göztepe maçının biletleri satışta - Son Dakika Spor

Sivasspor-Göztepe maçının biletleri satışta

6 saat önce

Sivasspor'un, sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Sivasspor-Göztepe maçının biletleri satışta, System.String[]

Sivasspor'un, sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.


Süper Lig'in 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü saat 14.00'te sahasında Göztepe ile karşılaşacak Sivasspor'da karşılaşmanın bilet satışı başladı. Biletlerin satışı; Passolig sitesi üzerinden, kent meydanında bulunan Hanımeli Çarşısı yanındaki Passolig gişesinden ve cuma gününden itibaren ise Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig gişelerinden yapılacak.


Sivasspor-Göztepe maçının bilet fiyatları şöyle:


1. Kategori (VIP): 54 TL


2. Kategori (Maraton): 27.5 TL


3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası): 13.5 TL


Misafir tribünü: 17.5 TL - SİVAS

Sivasspor, Kale, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:20 Kaynak: İHA
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