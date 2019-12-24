Sivasspor-Göztepe maçının biletleri satışta

Sivasspor'un, sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.



Süper Lig'in 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü saat 14.00'te sahasında Göztepe ile karşılaşacak Sivasspor'da karşılaşmanın bilet satışı başladı. Biletlerin satışı; Passolig sitesi üzerinden, kent meydanında bulunan Hanımeli Çarşısı yanındaki Passolig gişesinden ve cuma gününden itibaren ise Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig gişelerinden yapılacak.



Sivasspor-Göztepe maçının bilet fiyatları şöyle:



1. Kategori (VIP): 54 TL



2. Kategori (Maraton): 27.5 TL



3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası): 13.5 TL



Misafir tribünü: 17.5 TL - SİVAS