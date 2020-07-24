Sivasspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 34. ve son haftasında 25 Temmuz Cumartesi günü Göztepe'ye konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 34. ve son haftasında 25 Temmuz Cumartesi günü Göztepe'ye konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman basına kapalı gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçın hazırlıklarını tamamladı. Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivasspor'un antrenmanını ziyaret ederek futbolculara ve teknik heyete başarı diledi. Kırmızı-beyazlı ekibin ligde iyi bir performans gösterdiğini belirten Vali Ayhan, Sivas temsilcisinin İzmir'den galibiyetle dönerek sezonu taçlandıracağına inandığını ifade etti. Sivasspor kafilesi, Nuri Demirağ Havalimanı'ndan İzmir'e giderek kampa girecek. Göztepe ile Sivasspor arasında Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 21.00'de başlayacak.

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 01:49

Kaynak: AA

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