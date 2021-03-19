Sivasspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde İzmirspor İnciraltı Cavit Ölçer Tesisleri'nde sağanak altında yapılan antrenman, ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Antrenman, taktik çalışmalarla sona erdi.

Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı