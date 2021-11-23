SPOR Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS, (DHA) -

Demir Grup Sivasspor, sahasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü hafta maçında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak saat 12.00'de başlayan antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından çabukluk ve şut çalışması yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde 2 grup halinde minyatür kale maç ile yarım sahada çift kale maç yaptı.

Demir Grup Sivasspor ile Atakaş Hatayspor 28 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.