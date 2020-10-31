Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Süper Lig'in 7. haftasında evinde oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde Osman Çalğın Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 40 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman 5'e 2, top kapma ve şut çalışmasıyla çalışmasıyla devam etti. Antrenmana katılmayan ve izolasyon süreci devam eden 2 futbolcunun ise bireysel şekilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Bordo-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.

Hatayspor ile Sivasspor 2 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Antakya Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Yasin Kol görev yapacak.

(İHA)