Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü, testler negatif çıktı

DEMİR Grup Sivasspor'da bugün yapılan ikinci koronavirüs testlerinin sonucu da negatif çıktı. Kırmızı-Beyazlılar lig hazırlıklarını da sürdürdü.

12 Haziran'da başlaması planlanan için lig için çalışan Demir Grup Sivasspor, 1 günlük iznin ardından yeniden mesaiye başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman saat 1 saat 40 dakika sürdü. Dayanıklılık koşusuyla başlayan idman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan oyun oynayan futbolcular, son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan , kırmızı-beyazlıların antrenmanını ziyaret etti. Takımın bayramını tebrik eden Vali Ayhan, ziyaretin sonunda kaleci Mamadou Samassa'ya penaltı atışı da yaptı.

Demir Grup Sivasspor, yarın saat 10.30'da ve 17.30'da yapacağı çift antrenmanla Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Öte yandan kulüpte futbolcu, teknik heyet ve personele bugün yapılan ikinci koronavirüs testleri sonucunda da herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadı.