Son Dakika Haberleri: Sivasspor her maçta gol atıyor
Son Dakika Güncel Sivasspor her maçta gol atıyor - Son Dakika

Sivasspor her maçta gol atıyor

6 saat önce

Süper Lig 14. hafta mücadelesinde deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup eden DG Sivasspor, bu sezon ligde oynadığı maçların tamamında gol atan takım olmayı başardı.

Sivasspor her maçta gol atıyor, System.String[]

Süper Lig 14. hafta mücadelesinde deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup eden DG Sivasspor, bu sezon ligde oynadığı maçların tamamında gol atan takım olmayı başardı.

Süper Lig'de lider Sivasspor, deplasmanda konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek liderliğini korudu.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, bu sonuçla birlikte bir rekora daha imza attı. Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk 14 haftasında gol atmayı başarmış oldu.

Sivasspor ayrıca bu sezon ligde oynadığı tüm maçlarda gol atan tek takım konumunda yer alıyor.

Sivasspor'un aldığı sonuçlar şöyle:

Sivasspor: 3-0 : Beşiktaş

Çaykur Rizespor: 2-1 : Sivasspor

Sivasspor: 1-1 : Gaziantep

Başakşehir: 1-1 : Sivasspor

Sivasspor: 2-1 : Trabzonspor

Alanyaspor: 1-1 : Sivasspor

Sivasspor: 3-1 : Ankaragücü

Galatasaray: 3-2 : Sivasspor

Sivasspor: 2-1 : Antalyaspor

Denizlispor: 0-2 : Sivasspor

Sivasspor: 2-0 : Konyaspor

Kayserispor: 1-4 : Sivasspor

Sivasspor: 2-0 : Kasımpaşa

Yeni Malatya: 1-3 : Sivasspor

(İHA)

Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Maç sonunda Caner'i sinirlendiren olay! Herkes sevinirken o yüzünü tuttu
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı G.Saray ve Fatih Terim iddiası Şampiyonluk oranları güncellendi! 3 takımın da oranı düştü Devre arasında Emre'ye "Penaltıyı nasıl kaçırırsın" telefonu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 22:08:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivasspor her maçta gol atıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]