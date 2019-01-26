Son Dakika Haberleri: Sivasspor, Hugo Vieira ile Sözleşme İmzaladı

Sivasspor, Hugo Vieira ile Sözleşme İmzaladı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Portekizli forvet Hugo Vieira ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sivasspor, Hugo Vieira ile Sözleşme İmzaladı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Portekizli forvet Hugo Vieira ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, ara transfer döneminde üçüncü transferlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Devre arası transfer yapmanın zor olduğunu vurgulayan Otyakmaz, "Çok ince eleyip sık dokuyarak önemli transferler yaptık. Diabate transferiyle başladık, daha sonra Fatih Aksoy transferiyle daha da güçlendik. Şimdi ofansif manadaki sorunlarımızı çözecek önemli bir futbolcuyla daha sözleşme imzalıyoruz. Hugo Vieira'ya hoş geldin diyorum ve takımımıza önemli katkılarda bulunacağını düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Hugo Vieira ise kırmızı-beyazlı ekibe transfer olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Sivasspor büyük bir kulüp, büyük bir camia. Bu takım için elimden geleni yapmaya çalışacağım." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hugo Vieira, kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan 1,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:41 Kaynak: AA

Mecnun Otyakmaz, Hugo, Sivasspor, Spor
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