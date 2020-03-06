Sivasspor için birlik ve beraberlik programı - Son Dakika
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Sivasspor için birlik ve beraberlik programı

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor için birlik ve beraberlik programı düzenlendi.

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Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor için birlik ve beraberlik programı düzenlendi.

Sivasspor'a yeni otobüs kampanyası başlatan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, kampanyaya destek sağlayanlara teşekkür etti.

Sivasspor Kulübünün, otobüsü kendisinin de rahatlıkla alabileceğini, buradaki amacın birlik ve beraberliği göstermek olduğunu söyleyen Ayhan, "Burada maksat ve murat şehrin bu ortak duygusu, ortak heyecanı olan şehrimizin en güzel markası, güzide markası ve herkesi bir araya toplayan aynı yöne baktıran değeri olan Sivasspor etrafında kenetlenmektir. Maksat ve murat buydu bu da gerçekleşmiş oldu." dedi.

Vali Ayhan, Sivasspor'un ligde hafta sonu Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmada stadyumda 30 bine yakın Türk bayrağı dağıtılacağını ve Yeni 4 Eylül Stadı'nın al bayrakla süsleneceğini ifade etti.

Coşkulu bir şekilde, centilmen bir taraftar kültürüyle güzel mesajlar verilecek bir karşılaşma olmasını temenni eden Ayhan, "İnşallah Sivasspor 3 puanı aldıktan sonra da şampiyonluğa adım adım koşa koşa gidecek." diye konuştu.

"Final niteliğinde maç olacak"

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ise sezon başında teknik direktör Rıza Çalımbay'ın takım otobüsünün yenilenmesi talebini yerine getiren başta STSO olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kırmızı-beyazlı ekibin ligde hafta sonu Galatasaray ile oynayacağı karşılaşma hakkında da değerlendirme de bulunan Otyakmaz, "Önümüzde şampiyonluk için bir final maçı olabilecek değerde bir Galatasaray maçı var. Biletlerimiz şu anda bitmiş durumda. Kapalı gişe oynayacağız inşallah." şeklinde konuştu.

STSO Başkanı Mustafa Eken de otobüs kampanyasına katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bu yemek birlik ve beraberliğin temeli olan Sivas'ın gücünü dünyaya gösteren, Sivasspor'un gücünü tüm dünyaya gösteren bir yemektir. Bu yemek çok önemli bir yemek. Biz bu yemekte şunu gördük, Sivas için iyi günde ve kötü günde maddi ve manevi bir araya geliyoruz. Bu otobüsü bir hafta içerisinde çok rahatlıkla alma fırsatı yakaladık. Bu anlamda bunun Türkiye'ye ve dünyaya örnek olacağını düşünüyorum."

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ve CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ile Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin şampiyonluk yolunda Sivasspor'a başarı diledi.

Programda Sivasspor için düzenlenen otobüs kampanyasına destekte bulunanlara teşekkür belgesi verildi.

Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:00 Kaynak: AA
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