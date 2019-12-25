Sivasspor için il protokolünden bilet zinciri

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'un ilk yarının son haftasında evinde oynayacağı Göztepe maçı için il protokolü Twitter üzerinden taraftara hediye bilet kampanyası başlattı. Kampanya ilgiyle karşılandı.

Demir Grup Sivasspor'un pazar günü Göztepe'yi konuk edeceği karşılaşma için Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, 58 taraftara bilet hediye edeceğini duyurdu. Bu mesajın hemen ardından Vali Salih Ayhan, Başkan Bilgin'i etiketleyerek 58 bilet de kendisinin hediye edeceğini belirtip, Başsavcı Hasan Uğurlu'yu etiketledi ve çağrı yaptı. Zincirin yayılmasıyla aralarında AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve iş insanlarının da bulunduğu kişiler peş peşe hediye bilet kampanyasına katıldı. Taraftarlar da paylaşımlara yoğun ilgi gösterdi. Kampanya kapsamındaki hediye bilet sayısının maç gününe kadar binleri bulması bekleniyor.