Sivasspor için il protokolünden bilet zinciri - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor için il protokolünden bilet zinciri - Son Dakika Spor

Sivasspor için il protokolünden bilet zinciri

6 saat önce

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'un ilk yarının son haftasında evinde oynayacağı Göztepe maçı için il protokolü Twitter üzerinden taraftara hediye bilet kampanyası başlattı.

Sivasspor için il protokolünden bilet zinciri, System.String[]

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'un ilk yarının son haftasında evinde oynayacağı Göztepe maçı için il protokolü Twitter üzerinden taraftara hediye bilet kampanyası başlattı. Kampanya ilgiyle karşılandı.

Demir Grup Sivasspor'un pazar günü Göztepe'yi konuk edeceği karşılaşma için Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, 58 taraftara bilet hediye edeceğini duyurdu. Bu mesajın hemen ardından Vali Salih Ayhan, Başkan Bilgin'i etiketleyerek 58 bilet de kendisinin hediye edeceğini belirtip, Başsavcı Hasan Uğurlu'yu etiketledi ve çağrı yaptı. Zincirin yayılmasıyla aralarında AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve iş insanlarının da bulunduğu kişiler peş peşe hediye bilet kampanyasına katıldı. Taraftarlar da paylaşımlara yoğun ilgi gösterdi. Kampanya kapsamındaki hediye bilet sayısının maç gününe kadar binleri bulması bekleniyor.


Sivasspor, Twitter, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:48 Kaynak: DHA
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