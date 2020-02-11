Sivasspor için otobüs kampanyası - Son Dakika
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Sivasspor için otobüs kampanyası

6 saat önce

SİVAS Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'un otobüsünün yenilenmesi için kampanya başlattı.

Sivasspor için otobüs kampanyası, System.String[]

SİVAS Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'un otobüsünün yenilenmesi için kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında kırmızı-beyazlı ekibe 2 milyon lira değerinde takım otobüsü alınacak. STSO Başkanı Mustafa Eken, oda binasında düzenlediği basın toplantısında, 2007 yılında Sivasspor'a yine STSO öncülüğünde otobüs alındığını belirterek, şu anki takım otobüsünün 13 yıldır kullanıldığını söyledi.

Sivasspor'un geldiği noktada, en iyisini hak ettiğini, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve yöneticilerin talebi doğrultusunda 2020 yılında takım otobüsünün yenilenmesi ricasında bulunulduğunu ifade eden Eken, "Biz de bugün kampanyayı başlatmış olacağız. Sivasspor bizim için çok önemli. STSO olarak gerek taraftarlara verdiğimiz destek, gerek loca desteklerimiz, gerek bilet kampanyası desteklerimiz devam ediyor" diye konuştu.

Otobüs kampanyası hakkında da bilgiler veren Eken, şunları kaydetti:

"6 Mart Cuma akşamı üniversite sosyal tesislerinde gece yapacağız. Bu geceye başta Valimiz, Belediye başkanımız, Milletvekillerimiz ve sivil toplum kuruluşu başkanlarımız olmak üzere Sivasspor yönetimi, futbolcuları katılacak ve otobüsü hediye edeceğiz. Otobüs 2 milyon civarı bir rakama mal oluyor. Günümüz şartlarında bu ekonomik durumda 2 milyonu toplamak çok kolay değil, ama Sivaslı iş adamları, sanayiciler hep beraber destek olduktan sonra bu parayı toplayabileceğimiz düşünüyorum. Sivaslı hemşehrilerimiz bu konuda çok duyarlı, çok yardımsever. Kampanya kapsamında bilet bastırdık, iş adamlarımıza bilet davetiyesi dağıtacağız. Davetiyelerin tanesi bin 500 lira olacak. Onun dışında SMS hattıyla da 10 lira bağışta bulanacaklar."

Lider Sivasspor'un ligde gelmiş olduğu noktanın çok önemli olduğunu vurgulayan Eken, "İnşallah şampiyon oluruz, olamasak dahi şu anda dünyaya vermiş olduğumuz coşku herkes tarafından takdir topluyor. Evet ayak oyunları dönüyor, hakem oyunları dönüyor, ama ne oyunlar dönerse dönsün Allah'ın bir adaleti var" diye konuştu.

Sivaslıların şampiyonluğa inandığını ve şehrin bütünleştiğini dile getiren, "Birlikte hareket ediyoruz. Trabzonspor maçında çok başarılı olacağımıza inanıyoruz. Şampiyonluk yolunda en şanslı takımı Sivasspor olarak görüyorum. Yeter ki ayak oyunları dönmesin, hak eden kazansın. İnşallah yapılan yardımlarla, atılacak SMS'lerle 6 Mart gelmeden bu parayı toplayacağımıza inanıyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

STSO Başkanı Mustafa Eken'in açıklamaları

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- Sivas
Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:19 Kaynak: DHA
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