Sivasspor İkinci Yarıya Antalya'da Hazırlanacak
51 dakika önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin ikinci yarısı için 2 Ocak'ta Antalya'da toplanarak hazırlıklara başlayacak.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor
, ligin ikinci yarısı için 2 Ocak'ta Antalya
'da toplanarak hazırlıklara başlayacak.
Ligin ilk yarısında Hakan Keleş
yönetiminde başarılı bir grafik çizen kırmızı-beyazlı ekipte Galatasaray
maçı sonrası futbolculara 2 Ocak'a kadar izin verildi. Yiğidolar 2 Ocak'ta Antalya Belek
'te toplanarak ligin ikinci yarısına burada hazırlanacak. Kampta Sivasspor, iki hazırlık maçı oynayacak.
Kırmızı-beyazlı ekip ligin 18. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor
maçına kadar hazırlıklarını burada sürdürecek. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:21 Kaynak: İHA
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