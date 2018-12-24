Son Dakika Haberleri: Sivasspor İkinci Yarıya Antalya'da Hazırlanacak

Sivasspor İkinci Yarıya Antalya'da Hazırlanacak

51 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin ikinci yarısı için 2 Ocak'ta Antalya'da toplanarak hazırlıklara başlayacak.

Sivasspor İkinci Yarıya Antalya'da Hazırlanacak, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin ikinci yarısı için 2 Ocak'ta Antalya'da toplanarak hazırlıklara başlayacak.

Ligin ilk yarısında Hakan Keleş yönetiminde başarılı bir grafik çizen kırmızı-beyazlı ekipte Galatasaray maçı sonrası futbolculara 2 Ocak'a kadar izin verildi. Yiğidolar 2 Ocak'ta Antalya Belek'te toplanarak ligin ikinci yarısına burada hazırlanacak. Kampta Sivasspor, iki hazırlık maçı oynayacak.

Kırmızı-beyazlı ekip ligin 18. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçına kadar hazırlıklarını burada sürdürecek. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:21 Kaynak: İHA

Antalya, Sivasspor, Spor
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