Son Dakika Haberleri: Sivasspor ile Akbank arasındaki sponsorluk anlaşması yenilendi
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Sivasspor ile Akbank arasındaki sponsorluk anlaşması yenilendi

1 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ile Akbank arasında devam eden sponsorluk anlaşması 3 yıl uzatıldı.

Sivasspor ile Akbank arasındaki sponsorluk anlaşması yenilendi, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ile Akbank arasında devam eden sponsorluk anlaşması 3 yıl uzatıldı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Akbank ile yıllardır süre gelen sponsorluğun devam ettiğini söyledi.

Sivasspor'un, Akbank ile 10 yıldır çalıştığını belirten Otyakmaz, "Akbank, Türkiye'nin en önemli banka kuruluşlarından biri. Bizler de Akbank ile çalışmaktan dolayı çok mutluyuz. Sponsorluk anlaşmamızı 3 yıl daha uzattık. Anlaşma için Akbank camiasına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Akbank Sivas Şube Müdürü Dinçer Keleş ise kenti her alanda başarıyla temsil eden Demir Grup Sivasspor'a destek olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Takımımıza, Akbank ailesi olarak ligde başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Otyakmaz ve Keleş, 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Mecnun Otyakmaz, Sivasspor, Akbank, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:50 Kaynak: AA
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