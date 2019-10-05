"Sivasspor ile Akbank arasındaki sponsorluk anlaşması yenilendi" başlıklı haberimiz kaynağından...

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ile Akbank arasında devam eden maaş promosyon sözleşmesi 3 yıl uzatıldı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Akbank ile yıllardır süre gelen sözleşmenin devam ettiğini söyledi.



Sivasspor'un, Akbank ile 10 yıldır çalıştığını belirten Otyakmaz, "Akbank, Türkiye'nin en önemli banka kuruluşlarından biri. Bizler de Akbank ile çalışmaktan dolayı çok mutluyuz. Anlaşmamızı 3 yıl daha uzattık. Anlaşma için Akbank camiasına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Akbank Sivas Şube Müdürü Dinçer Keleş ise kenti her alanda başarıyla temsil eden Demir Grup Sivasspor'a destek olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Takımımıza, Akbank ailesi olarak ligde başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı.



Konuşmaların ardından Otyakmaz ve Keleş, 3 yıllık maaş promosyon sözleşmesini imzaladı.