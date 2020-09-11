Sivasspor ile Alanyaspor 7. randevuda

Süper Lig'in ilk hafta maçında oynanacak DG Sivasspor ile Alanyaspor 7. kez rakip olacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yarın saat 17.00'da oynanacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor ile Alanyaspor yarın oynanacak olan maçla birlikte 7. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 6 mücadelede Sivasspor'un 2 kez Alanyaspor'a karşı üstünlüğü bulunurken, turuncu-yeşillilerin de 1 galibiyeti bulunuyor. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 12 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.

SİVASSPOR'DA İKİ EKSİK!

Sivasspor'un Alanyaspor ile oynayacağı maçta iki eksik oyuncu bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Aaron Appindangoye ve Serhiy Rybalka, Alanyaspor karşısında görev yapamayacak.

YİĞİDOLAR İKİ SEZONDUR GALİBİYETLE BAŞLIYOR

Sivasspor, iki sezondur Süper Lig'e iç saha galibiyetleriyle başlıyor. 2018-2019 sezonuna 1-0'lık Alanyaspor galibiyetiyle başlayan Yiğidolar, 2019-2020 sezonuna ise Beşiktaş'ı 3-0'lık skorla mağlup etmişti. Kırmızı-beyazlı ekip bu iki karşılaşmada da gol yemedi.

SAHASINDA ALANYA'YA YENİLMİYOR

Yiğidolar, Süper Lig tarihinde Alanyaspor'u konuk ettiği 3 maçı da kaybetmedi. Bu maçlardan 2 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan kırmızı-beyazlı ekip, turuncu-yeşillilerle oynadığı son iki karşılaşmayı gol yemeden kazandı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)