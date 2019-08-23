Son Dakika Haberleri: Sivasspor ile Çaykur Rizespor 15. randevuda
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Sivasspor ile Çaykur Rizespor 15. randevuda

1 saat önce

Demir Grup Sivasspor ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de Pazar günü 15. kez karşı karşıya gelecek.

Sivasspor ile Çaykur Rizespor 15. randevuda, System.String[]

Demir Grup Sivasspor ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de Pazar günü 15. kez karşı karşıya gelecek.


Süper Lig'in ikinci haftasında DG Sivasspor, pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 14 lig maçının 4'ünü Demir Grup Sivasspor, 4'ünü de Çaykur Rizespor kazandı. 6 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Geride kalan 14 karşılaşmada Demir Grup Sivasspor 14, Çaykur Rizespor ise 12 kez fileleri havalandırdı.


İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skor 2013-2014 sezonunda Sivasspor'un, Çaykur Rizespor'u 3-1 yendiği karşılaşma oldu.


Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını ise; Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Onur Özütoprak olacak.


Sivasspor ile Çaykur Rizespor arasında ligde geride kalan 14 maçta alınan skorlar şöyle:


2005-2006 Sezonu


Çaykur Rizespor - Sivasspor: 1-0


Sivasspor - Çaykur Rizespor: 1-2


2006-2007 Sezonu


Çaykur Rizespor - Sivasspor: 1-1


Sivasspor - Çaykur Rizespor: 1-0


2007-2008 Sezonu


Çaykur Rizespor - Sivasspor: 0-2


Sivasspor - Çaykur Rizespor: 0-0


Çaykur Rizespor - Sivasspor: 1-1


2014-2015 Sezonu


Sivasspor - Çaykur Rizespor: 0-1


Çaykur Rizespor - Sivasspor: 2-1


2015-2016 Sezonu


Çaykur Rizespor - Sivasspor: 1-1


Sivasspor - Çaykur Rizespor: 2-1


2018-2019 Sezonu


Sivasspor - Çaykur Rizespor: 1-1


Çaykur Rizespor - Sivasspor: 0-0 - SİVAS

Çaykur Rizespor, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:42 Kaynak: İHA
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