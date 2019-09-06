Sivasspor ile Erzurumspor, karşı karşıya gelecek

4 Eylül Sivas Kongresi ve 23 Temmuz Erzurum Kongresi 100'üncü yılını yaşarken bu önemli tarihte kongreler şehri Sivas ve Erzurum dostluk maçında bir araya gelecek.



A Milli Takımın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra ve 10 Eylül'de ise deplasmanda Moldova ile oynayacağı karşılaşmalar nedeniyle lige verilen arada; Sivasspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, iki şehrin kongrelerinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında karşılaşacak. 8 Eylül Pazar günü Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak.



Daha önce açıklanan ve Pazar günü oynanması planlanan Sivasspor - Adana Demirspor maçı ise iptal oldu. - SİVAS