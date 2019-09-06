Son Dakika Haberleri: Sivasspor ile Erzurumspor, karşı karşıya gelecek
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Sivasspor ile Erzurumspor, karşı karşıya gelecek

1 saat önce

4 Eylül Sivas Kongresi ve 23 Temmuz Erzurum Kongresi 100'üncü yılını yaşarken bu önemli tarihte kongreler şehri Sivas ve Erzurum dostluk maçında bir araya gelecek.

Sivasspor ile Erzurumspor, karşı karşıya gelecek, System.String[]

4 Eylül Sivas Kongresi ve 23 Temmuz Erzurum Kongresi 100'üncü yılını yaşarken bu önemli tarihte kongreler şehri Sivas ve Erzurum dostluk maçında bir araya gelecek.


A Milli Takımın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra ve 10 Eylül'de ise deplasmanda Moldova ile oynayacağı karşılaşmalar nedeniyle lige verilen arada; Sivasspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, iki şehrin kongrelerinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında karşılaşacak. 8 Eylül Pazar günü Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak.


Daha önce açıklanan ve Pazar günü oynanması planlanan Sivasspor - Adana Demirspor maçı ise iptal oldu. - SİVAS

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Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:36 Kaynak: İHA
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