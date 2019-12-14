Sivasspor ile Fenerbahçe 27. randevuda - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivasspor ile Fenerbahçe 27. randevuda - Son Dakika

Sivasspor ile Fenerbahçe 27. randevuda

7 saat önce

DG Sivasspor ile Fenerbahçe, yarın Süper Lig'de 27. kez karşı karşıya gelecek.

Sivasspor ile Fenerbahçe 27. randevuda, System.String[]

DG Sivasspor ile Fenerbahçe, yarın Süper Lig'de 27. kez karşı karşıya gelecek.

Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 16 karşılaşmanın 17'sini Fenerbahçe, 4'ünü Demir Grup Sivasspor kazandı. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin toplam 61 golüne, Demir Grup Sivasspor 33 golle yanıt verdi. Sivasspor ile Fenerbahçe arasında Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda oynanacak mücadelede Ankara bölgesi hakemlerinden Ali Palabıyık düdük çalacak.

ÇALIMBAY'IN, YANAL'A ŞANSI TUTMUYOR

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Ersun Yanal ile karşılaştığı son 6 Süper Lig maçının 5'inden yenik ayrıldı. Çalımbay'ın Yanal'a karşı bu altı maçtaki tek galibiyeti Kasım 2016'da Antalyaspor'u çalıştırdığı zaman gelmişti. Çalımbaylı Antalyaspor sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etmişti.

MAÇLAR GOLLÜ GEÇİYOR

Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki maçlar gollü geçiyor. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan 26 maçta toplam 94 gol atıldı. Geride kalan maçlarda Sivasspor 33, Fenerbahçe ise 61 kez fileleri havalandırırken, futbolseverler toplamda 94 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması 3.86 olarak gerçekleşti.

SİVASSPOR'DA TEK EKSİK HAKAN

Karşılaşma öncesi DG Sivasspor'da 1 eksik bulunuyor. Sarı kart cezalısı olan kırmızı-beyazlıların başarılı oyuncusu Hakan Arslan, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Çalımbay, Hakan'ın yerine hangi oyuncuya şans vereceği ise merakla bekleniyor.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Fenerbahçe, Sivasspor, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:10 Kaynak: İHA
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