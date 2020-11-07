Sivasspor ile Galatasaray 29. randevuda - Son Dakika

Sivasspor ile Galatasaray 29. randevuda

07.11.2020 10:59
Sivasspor ile Galatasaray 29. randevuda, System.String[]

Galatasaray, yarın oynayacağı DG Sivasspor ile Süper Lig'de 29. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, yarın oynayacağı DG Sivasspor ile Süper Lig'de 29. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılıların 18-5 galibiyet üstünlüğü var.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da deplasmanda DG Sivasspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 7 haftada sarı-kırmızılılar, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 13 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Bu sezon 6 maça çıkan kırmızı-beyazlılar ise 2 galibiyet, 2 berberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 8 puan ve averajla 10. sırada bulunuyor.

29. randevu

Sivasspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 28 kez kozlarını paylaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 18 kez sahadan galip ayrılırken, 5 kez de kırmızı-beyazlılar rakibini mağlup etmeyi başardı. 5 maçta ise kazanan çıkmadı. Lig maçlarında Aslan'ın 62 golüne, Yiğidolar 36 golle karşılık verdi.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 3-2 kazanırken, Sivas'taki mücadele ise 2-2 sona ermişti.

2 maçlık galibiyet serisi var

Sezona üst üste iki galibiyetle başlayan Galatasaray daha sonra oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Son iki müsabakada BB Erzurumspor ve MKE Ankaragücü'nü mağlup eden sarı-kırmızılılar, Sivas deplasmanında da bunu sürdürmek istiyor.

Sivas deplasmanında en son galibiyet 2015'te

Galatasaray, Sivasspor'u deplasmanda en son 21 Şubat 2015 tarihinde oynadığı Süper Lig maçında 3-2'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar daha sonra rakibiyle Sivas'ta oynadığı 4 lig ve 1 Türkiye Kupası maçında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.

Bu sezon deplasmanda 3'te 2

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon dış sahada 3 karşılaşma oynadı. Aslan söz konusu mücadelelerde Medipol Başakşehir ve BB Erzurumspor'u yenerken, Kasımpaşa'ya ise mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 6 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü.

Luyindama ile Belhanda sınırda

Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Christian Luyindama ile Younes Belhanda, maçta sarı kart görmeleri halinde milli aradan sonra 9. haftada Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan Kayserispor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

Galatasaray'da Radamel Falcao, Marcao ve Marcelo Saracchi'nin sakatlıkları bulunuyor. Falcao'nun oynaması beklenmezken, Marcao ve Saracchi'nin ise durumu son antrenmandan sonra belli olacak.

Fatih Terim: 7 - Rıza Çalımbay: 2

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugüne kadar 9 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası'nda birbirlerine rakip oldu. Söz konusu maçlarda Terim, Galatasaray'ın başında olurken, Çalımbay ise Denizlispor, Trabzonspor ve Sivasspor'u çalıştırıyordu. İki teknik adam arasında oynanan maçlarda Terim'in 7-2 üstünlüğü bulunuyor. 1 maç da berabere sona erdi.

Emre Kılınç eski takımına karşı ilk kez

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Emre Kılınç, eski takımı Sivasspor'a karşı ilk kez mücadele edecek. 26 yaşındaki futbolcu, Sivasspor ile sözleşmesi bittikten sonra yaz transfer döneminde Galatasaray'a gitmişti. Emre, 3.5 sezon Sivasspor forması giymişti.

Düdük Abdulkadir Bitigen'de

Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ile Ceyhun Sesigüzel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak. - İSTANBUL

Sivasspor ile Galatasaray 29. randevuda
Sivasspor ile Galatasaray 29. randevuda

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor ile Galatasaray 29. randevuda - Son Dakika Spor


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