Sivasspor ile Gaziantep FK 3. randevuda

Süper Lig'in 18. haftasında karşılaşacak olan DG Sivasspor ile Gaziantep FK, 3. kez rakip olacak.

Sivasspor ve Gaziantep FK, Süper Lig'in 18. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 3. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 2 maçın 1'inden Gaziantep ekibi galibiyetle ayrılırken, 1 maç beraberlikle sona erdi. Sivasspor ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmalarda taraflar 8 kez gol sevinci yaşadı. Sivasspor 2 maçta rakip fileleri 2 kez havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.

Sivasspor ve Gaziantep FK son olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında karşılaşmış, maç 5-1 Gaziantep FK'nın üstünlüğü ile sona ermişti.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yarın saat 13.30'da oynanacak olan mücadelede Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.

SİVASSPOR'DA 3 SAKAT FUTBOLCU BULUNUYOR

Sivasspor'da Gaziantep FK ile oynanacak maç öncesi 3 sakat oyuncu bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Marcelo Goiano, Mustapha Yatabare ve Serhiy Rybalka Gaziantep ekibi karşısında görev yapamayacak.

FAYÇAL FAJR SINIRDA!

Sivasspor'da Gaziantep FK ile oynanacak maç öncesinde 1 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda 3 sarı kartı bulunan başarılı futbolcu Fayçal Fajr, Gaziantep FK karşısında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada görev yapamayacak.

YİĞİDO 3 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Süper Lig'de Sivasspor evinde 3 maçtır kaybetmiyor. Yiğidolar, evinde oynadığı son 3 maçta 2 beraberlik ve 1 galibiyet almıştı. Gaziantep FK ise deplasmanda 7 maçtır kaybetmezken, Gaziantep temsilcisi toplamda 15 maçtır yenilgi yüzü görmedi.

SİVASSPOR 499. SINAVINA ÇIKACAK

Sivasspor Süper Lig'de 499. maçına çıkıyor. Sivasspor, 2005-2006 sezonunda merhaba dediği Süper Lig'de bugüne kadar 498 müsabakaya çıktı. Yiğidolar, Süper Lig'de 184 galibiyet, 134 beraberlik ve 180 mağlubiyet aldı. 682 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, 691 golü de kalesinde gördü. Sivasspor ligde toplam 686 puan topladı.

-İHA-