Sivasspor ile Gaziantep ikinci randevuda - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor ile Gaziantep ikinci randevuda - Son Dakika Spor

Sivasspor ile Gaziantep ikinci randevuda

6 saat önce

DG Sivasspor, Süper Lig'de yarın oynayacağı Gaziantep FK ile ligde ikinci defa karşı karşıya gelecek.

Sivasspor ile Gaziantep ikinci randevuda, System.String[]

DG Sivasspor, Süper Lig'de yarın oynayacağı Gaziantep FK ile ligde ikinci defa karşı karşıya gelecek.


Süper Lig'in 20. haftasında DG Sivasspor, deplasmanda Gaziantep FK karşılaşacak. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Arda Kardeşler düdük çalacak. Aynı zamanda bu müsabakada iki takımın ligdeki ikinci randevuları olacak.


Sivasspor ile Gaziantep, daha önce biri Süper Lig, ikisi Türkiye Kupası, ikisi de 1. Lig olmak üzere toplamda 5 resmi maç yaptı. Sivas temsilcisi, bu maçların 3'ünü kazandı. Yiğidolar 9 kez rakip fileleri havalandırırken, 4 defa da kalesinde gole engel olamadı.


Yiğido en uzun seriyi yakalayacak


Süper Lig'de 11 maçtır kaybetmeyen ve 22 maçtır gol atan Sivasspor, iki alanda da kulüp tarihinin en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkıyor. Kırmızı-beyazlılar, 11 maçta 9 galibiyet 2 beraberlik aldı.


Sivasspor 468. maçına çıkacak


Sivasspor, Gaziantep karşılaşmasıyla Süper Lig'deki 468. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlılar, 2005-2006 sezonunda 'merhaba' dediği Süper Lig ve Süper Final Avrupa Ligi Grubu'nda bugüne kadar 467 müsabakaya çıktı. Yiğidolar, ligde 175 galibiyet, 123 beraberlik ve 169 mağlubiyet aldı. 648 kez gol sevinci yaşayan Yiğido, rakiplerinden ise 651 gol yedi.


Sivasspor, bugüne kadar ligde toplamda 648 puan elde etti. - SİVAS

Arda Kardeşler, Gaziantep, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:35 Kaynak: İHA
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