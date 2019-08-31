Son Dakika Haberleri: Sivasspor ile Gazişehir Gaziantep Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak
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Sivasspor ile Gazişehir Gaziantep Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak

4 saat önce

Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor yarın evinde Gazişehir Gaziantep'i ağırlayacak.

Sivasspor ile Gazişehir Gaziantep Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak, System.String[]

Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor yarın evinde Gazişehir Gaziantep'i ağırlayacak. İki ekip Süper Lig arenasında ise ilk kez birbirlerine rakip olacaklar.


Süper Lig'in 3.haftasında D.G. Sivasspor, evinde Gazişehir Gaziantep'i konuk edecek. İki takım yarın Süper Lig arenasında ise ilk kez birbirlerine rakip olacak. İki takım daha önce ikisi Türkiye Kupası, ikisi de 1. Lig'de olmak üzere toplamda dört resmi maç yaptı, Sivasspor bu maçların üçünü kazandı.


Demir Grup Sivasspor ile Gazişehir Gaziantep arasında yarın saat 19.15'te başlayacak olan karşılaşma Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Müsabakayı İstanbul bölgesi hakemlerinden Hüseyin Göçek yönetecek.


Sivasspor ile Gazişehir Gaziantep arasında tarihinde oynanan 4 maçta alınan skorlar şöyle:


2014-2015 Sezonu


Sivasspor - Gazişehir Gaziantep: 4-0 (Türkiye kupası)


Gazişehir Gaziantep - Sivasspor: 1-2 (Türkiye kupası)


2016-2017 Sezonu


Gazişehir Gaziantep - Sivasspor: 2-1 (TFF 1. Lig)


Sivasspor - Gazişehir Gaziantep: 1-0 (TFF 1. Lig) - SİVAS

Türkiye Kupası, Gaziantep, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:13 Kaynak: İHA
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