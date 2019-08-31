Sivasspor ile Gazişehir Gaziantep Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak

Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor yarın evinde Gazişehir Gaziantep'i ağırlayacak. İki ekip Süper Lig arenasında ise ilk kez birbirlerine rakip olacaklar.



Süper Lig'in 3.haftasında D.G. Sivasspor, evinde Gazişehir Gaziantep'i konuk edecek. İki takım yarın Süper Lig arenasında ise ilk kez birbirlerine rakip olacak. İki takım daha önce ikisi Türkiye Kupası, ikisi de 1. Lig'de olmak üzere toplamda dört resmi maç yaptı, Sivasspor bu maçların üçünü kazandı.



Demir Grup Sivasspor ile Gazişehir Gaziantep arasında yarın saat 19.15'te başlayacak olan karşılaşma Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Müsabakayı İstanbul bölgesi hakemlerinden Hüseyin Göçek yönetecek.



Sivasspor ile Gazişehir Gaziantep arasında tarihinde oynanan 4 maçta alınan skorlar şöyle:



2014-2015 Sezonu



Sivasspor - Gazişehir Gaziantep: 4-0 (Türkiye kupası)



Gazişehir Gaziantep - Sivasspor: 1-2 (Türkiye kupası)



2016-2017 Sezonu



Gazişehir Gaziantep - Sivasspor: 2-1 (TFF 1. Lig)



Sivasspor - Gazişehir Gaziantep: 1-0 (TFF 1. Lig) - SİVAS