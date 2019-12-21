Sivasspor ile Gençlerbirliği 25. randevuda - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor ile Gençlerbirliği 25. randevuda - Son Dakika Spor

Sivasspor ile Gençlerbirliği 25. randevuda

6 saat önce

Süper Lig'in 16. haftasında Lider DG Sivasspor ile Gençlerbirliği, yarın 25. kez karşı karşıya gelecek.

Sivasspor ile Gençlerbirliği 25. randevuda, System.String[]

Süper Lig'in 16. haftasında Lider DG Sivasspor ile Gençlerbirliği, yarın 25. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 24 maçta DG Sivasspor'un rakibine karşı 12 galibiyeti bulunuyor. Başkent temsilcisi ise Sivasspor'u 5 kez yendi. Taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.


Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına gidecek olan lider Sivasspor, Başkent'ten 3 puanla dönmeyi hedefliyor. İki ekibin son mücadelesi 2017-2018 sezonunun ikinci devresinde oynanırken, Sivasspor, Gençlerbirliği'ni kendi evi ve seyircisi önünde 1-0 mağlup etmişti. Sivasspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 5 kez sahadan 1-1 beraberlikle ayrılırken bu skor en fazla alınan sonuç oldu.


Sivasspor ile Gençlerbirliği arasındaki maçlar bol gollü geçiyor. İki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda toplam 55 kez taraftarlar gol sevinci yaşadı. Sivasspor 24 maçta rakip fileleri 30 kez havalandırırken, kalesinde ise 25 gol gördü.


Rıza Çalımbay'ın, Hamzaoğlu'na şansı tutmuyor


Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Gençlerbirliği'nin hocası Hamza Hamzaoğlu ile karşılaştığı 8 Süper Lig maçının 6'sında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 1 maç Çalımbay'ın galibiyeti ile tamamlanırken, 1 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Çalımbay'ın Hamzaoğlu'na karşı bu 8 maçtaki tek galibiyeti Trabzonspor'u çalıştırdığı zaman gelmişti. Çalımbaylı Trabzon, Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.


Sivasspor'da 4 eksik!


Karşılaşma öncesi Sivasspor'da 4 eksik bulunuyor. Sarı kart cezalısı olan kırmızı-beyazlıların başarılı oyuncuları Emre Kılınç ile Fatih Aksoy'un yanı sıra sakat olan Hugo Vieira ve Serhiy Rybalka, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek. - SİVAS

Gençlerbirliği, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:02 Kaynak: İHA
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