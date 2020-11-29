Sivasspor ile Göztepe 15. randevuda - Son Dakika

Sivasspor ile Göztepe 15. randevuda

29.11.2020 10:32
Sivasspor ile Göztepe 15. randevuda, System.String[]

Süper Lig'in 10. haftasında karşılaşacak Sivasspor ile Göztepe birbirlerine 15. kez rakip olacak.

Süper Lig'in 10. haftasında karşılaşacak Sivasspor ile Göztepe birbirlerine 15. kez rakip olacak.

Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor, sahasında Göztepe ile karşılaşcak. Yarın oynanacak olan maçla birlikte iki takım 15. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 14 müsabakada Sivasspor 4 kez galibiyetle ayrılırken, 7 karşılaşmada da kazanan Göztepe'ydi. 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda kırmızı-beyazlılar 21 gol atarken, kalesinde 30 gole engel olamadı.

İki ekip daha önce Sivas'ta 7 kez karşılaştı. Bunların 3'ünü Sivas ekibi kazanırken, İzmir temsilcisi de 2 kez deplasmandan galip ayrıldı. 2 müsabaka ise takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Sivasspor ile Göztepe arasında en ilginç skorlu maç ise 1977-1978 sezonunda oynanan Göztep'nin, Sivasspor'u 7-0 yendiği karşılaşmaydı.

Sivasspor'da 7 eksik!

Sivasspor'da, Göztepe maçı öncesi 7 eksik futbolcusu bulunuyor. Korona virüs testi pozitif çıkan 5 oyuncuyla birlikte sakatlıkları süren Jorge Felix ve Serhiy Rybalka, yarın görev yapamayacak.

Sivas sahasında yenemiyor

2020-2021 sezonunda sahasında oynadığı dört lig maçını da kazanamayan Sivasspor, bu süreçte 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Kırmızı-beyazlılar tek sezonda daha uzun bir seriyi en son küme düştüğü 2015-2016'nın ilk beş iç saha maçında 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle yaşamıştı.

Yiğidolar'ın 491. maçı

Sivasspor, Süper Lig'de 491. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlılar, 2005-2006 sezonunda 'merhaba' dediği Süper Lig ve Süper Final Avrupa Ligi Grubu'nda bugüne kadar 490 müsabaka oynadı. Yiğidolar, ligde 182 galibiyet, 130 beraberlik ve 178 mağlubiyet aldı. 673 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, 681 golü de kalesinde gördü.

Sivasspor ligde toplam 676 puan topladı. - SİVAS

Sivasspor ile Göztepe 15. randevuda
Sivasspor ile Göztepe 15. randevuda
Sivasspor ile Göztepe 15. randevuda

Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Göztepe, Sivas, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor ile Göztepe 15. randevuda - Son Dakika Spor


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