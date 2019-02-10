Sivasspor ile İl Protokolü Dostluk Maçı Yaptı
1 saat önce
Demir Grup Sivasspor yönetim kurulu üyeleri ve teknik heyetten oluşan takım, Sivas Valisi Salih Ayhan'ın da yer aldığı il protokolü ile dostluk maçında karşılaştı.
Demir Grup Sivasspor
yönetim kurulu üyeleri ve teknik heyetten oluşan takım, Sivas Valisi Salih Ayhan
'ın da yer aldığı il protokolü ile dostluk maçında karşılaştı.
Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin
Tesisleri'nde oynanan maç renkli ve çekişmeli görüntülere sahne oldu. 25 dakikalık iki devre şeklinde oynanan mücadelede teknik direktör Hakan keleş ile Sivas Valisi Salih Ayhan attıkları gollerle maça damga vurdu. Beraberlikle sona eren mücadelenin ardından iki takım da birbirini tebrik etti.
Dostluk maçını Başkan Mecnun Otyakmaz
da takip etti. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:50 Kaynak: İHA
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