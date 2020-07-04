Sivasspor ile Kasımpaşa 20. randevuda

Süper Lig'in 30. hafta maçında Kasımpaşa ile Sivasspor birbirlerine karşı 20. kez rakip olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda yarın saat 18.30'da oynanacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Kasımpaşa ile Sivasspor Süper Lig'de yarın oynanacak olan maçla birlikte 20. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 19 karşılaşmada kırmızı-beyazlıların 7, Kasımpaşa'nın da 5 galibiyeti bulunuyor. 6 karşılaşma da beraberlikle tamamlandı.

İstanbul'da oynanan 9 karşılaşmada ise Yiğidolar 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken, 4 kez de rakibine mağlup oldu.

YİĞİDOLAR'DA 2 FUTBOLCU SINIRDA

Sivasspor'un Kasımpaşa ile oynayacağı maçta 2 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda 3'er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye ve kaleci Mamado Samassa, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada görev yapamayacaklar.

MAÇLAR BOL GOLLÜ GEÇİYOR

Sivasspor ile Kasımpaşa arasındaki karşılaşmalar bol gollü geçiyor. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 19 maçta toplam 56 gol atıldı. Geride kalan maçlarda Sivasspor 29, Kasımpaşa ise 27 kez fileleri havalandırırken, futbolseverler toplamda 56 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması 3.03 olarak gerçekleşti.

KASIMPAŞA'YA GOLLERİ KONE ATIYOR

Sivasspor forması giyen Arouna Kone'nin Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Kasımpaşa oldu. 5 gol atan deneyimli oyuncu Kone, İstanbul ekibinin filelerini havalandırdığı son iki karşılaşmada da duble yaptı.

ÇALIMBAY'IN KASIMPAŞA İSTATİSTİĞİ

Kasımpaşa deplasmanında çıktığı son iki Süper Lig maçını Antalyaspor ve Trabzonspor'un başında gol yemeden kazanan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Sivasspor Teknik Direktörü olarak Kasım 2010 ve Şubat 2013'te iki kez konuk olduğu bu deplasmandan gol atamadan mağlubiyetle dönmüştü.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)